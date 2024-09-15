Нурмагомедов готов драться с Двалишвили за пояс UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бросил вызов представителю Грузии Мерабу Двалишвили, который завоевал чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Шона О'Мэлли.

«Белая папаха против черной. Мои поздравления, Мераб. Сейчас ты чемпион, наслаждайся моментом. Ты заслужил этот пояс. Я ожидал большего от Шона, Мераб все сделал хорош. Надеюсь, он не будет прятаться от истинного претендента. Я готов», — написал Нурмагомедов.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Бой Двалилшвили и О'Мэлли состоялся 15 сентября. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Двалишвили судейским решением.

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