Стало известно, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» команде не хватило его гола. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Обидное поражение сегодня. Чего не хватило команде? Моего гола», — заявил Мусаев.

В матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Таким образом, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 20 очков после восьми матчей.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист рассказал, кого не хватило «Зениту» в матче с ЦСКА.