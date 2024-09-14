Бывший футболист рассказал, кого не хватило «Зениту» в матче с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин заявил, что травмированный форвард команды Максим Глушенков принес бы больше пользы в матче с ЦСКА, чем те, кто вышли на поле. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все три нападающих «Зенита» не очень скоростные, защита ЦСКА спокойно играла против них. В этом матче полезнее был бы Максим Глушенков, может быть, тогда бы у армейцев не получался бы такой высокий прессинг», — заявил Игонин.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Во встрече, которая прошла 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок петербуржцев аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Таким образом, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 20 очков после восьми матчей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак объяснил появление Соболева в стартовом составе на матч с ЦСКА.