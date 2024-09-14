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Тренер «Краснодара» рассказал о ссылке Кривцова в дубль

Оленин о ссылке Кривцова в дубль: это полная ложь

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Тренер «Краснодара» Артур Оленин заявил, что информация о ссылке полузащитника Никиты Кривцова в дубль является «полной ложью». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать», — заявил Оленин.

Ранее Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что игрока отправили во вторую команду быков из-за несогласованного с клубом интервью.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в их пользу. Оба мяча в этом матче забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 16-й и 77-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 18 очков после восьми матчей. Столько же имеет московский «Локомотив». Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 20 очками.

В девятом туре РПЛ «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном». Игра состоится 21 сентября, начнется матч в 14:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему команда проиграла «Зениту».

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