Президент Единой лиги ВТБ рассказал о том, как прошел Суперкубок

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Суперкубок этого года прошел успешно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Суперкубок точно удался, благодарность нашим зарубежным партнерам и командам за то, что приехали. Украшение турнира — матч за пятое место, победа «Локомотива-Кубань» в овертайме броском под сирену», — заявил Кущенко.

Ранее он поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Снова нет фаворита? Это же хорошо. Раньше можно было заранее говорить о чемпионе, а сейчас три разных чемпиона за три года. Надеемся, будет еще один. Очень хорошо выглядят абсолютно все из топ-4. Остальные, уверен, создадут конкуренцию», — заявил Кущенко.

В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.