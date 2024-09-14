Сычев оценил игру молодых воспитанников «Локомотива»

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью Legalbet заявил, что доволен количеством воспитанников клуба, участвующих в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Очень позитивно, что большое число молодых футболистов влилось в основной состав и проявляет себя там, демонстрируя взрослую игру. Крайне приятно, что много воспитанников «Локомотива» заиграно за первую команду. У молодежи появился шанс и она его использует», — заявил Сычев.

В прошедшем матче 8-го тура РПЛ московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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