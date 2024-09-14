Карпин высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал оценивать судейство в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему не забили? Не смогли. О судействе говорить не хочу. Если я скажу про него, то меня пожизненно дисквалифицируют. Уйду на пенсию лет через пять и расскажу», — сказал Карпин.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Оба мяча в этой встрече забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 16-й и 77-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 18 очков после восьми матчей. Столько же имеет московский «Локомотив». Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 20 очками.

В девятом туре РПЛ «Ростов» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном». Игра состоится 21 сентября, начнется матч в 14:00 по московскому времени.

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