Бывший президент «Локомотива» оценила игру молодого футболиста команды

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила игру полузащитника команды Алексея Батракова и заявила, что у него все будет хорошо, если он продолжит работать. Слова экс-главы приводит «Матч ТВ».

«Очень нравится, как играет Батраков, он большой молодец. Если он продолжит работать над собой, то у него все сложится хорошо в будущем, — заявила Смородская.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков.

Батраков забил пять мячей и отдал пять голевых передач в первых восьми встречах.

Ранее Артему Дзюбе предрекли ноль забитых мячей за «Акрон».