Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Мойзес, Виллиан, Жемалетдинов, Обляков.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Соболев, Кассьерра, Гонду, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо.

Форвард Александр Соболев дебютирует за петербургский «Зенит» в официальных матчах. Встреча начнется 14 сентября в 16:30 по московскому времени.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее резидент Comedy Club Антон Иванов заявил, что недоволен трансфером Соболева в «Зенит».