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Информация о том, что игрок «Краснодара» Кривцов отправлен во вторую команду, оказалась ложной

Sport24: футболист Кривцов тренируется с основой «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не был отправлен во вторую команду, передает Sport24.

Ранее Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что игрока отправили во вторую команду быков из-за несогласованного с клубом интервью.

Футболист готовится с «Краснодаром» к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» 14 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России московский «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков. Петербургский «Зенит» может 14 сентября обогнать столичную команду, если обыграет московский ЦСКА. Сейчас у команды Сергея Семака 17 баллов. Догнать «Локомотив» по итогам восьмого тура также имеет возможность «Краснодар», если обыграет ростовчан.

Ранее в турнирной таблице РПЛ сменился лидер.

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