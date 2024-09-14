Информация о том, что игрок «Краснодара» Кривцов отправлен во вторую команду, оказалась ложной

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не был отправлен во вторую команду, передает Sport24.

Ранее Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что игрока отправили во вторую команду быков из-за несогласованного с клубом интервью.

Футболист готовится с «Краснодаром» к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» 14 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России московский «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков. Петербургский «Зенит» может 14 сентября обогнать столичную команду, если обыграет московский ЦСКА. Сейчас у команды Сергея Семака 17 баллов. Догнать «Локомотив» по итогам восьмого тура также имеет возможность «Краснодар», если обыграет ростовчан.

Ранее в турнирной таблице РПЛ сменился лидер.