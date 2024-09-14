Роналду оставил сообщение после первого матча без забитых мячей за «Аль-Наср» в сезоне

Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях высказался о ничьей в матче национального чемпионата с «Аль-Ахли». «Аль-Насру» удалось уйти от поражения на последней минуте матча.

«До последнего момента. Продолжайте верить!» — написал Роналду.

Эта игра стала первой в сезоне, в которой Роналду не смог отличиться за свой клуб.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на шестом месте, набрав пять очков. «Аль-Ахли» с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Роналду объяснил, за счет чего Килиан Мбаппе добьется успеха в мадридском «Реале».