Футболиста «Краснодара» отправили в дубль из-за интервью

Полузащитник «Краснодара» Никиту Кривцова отправили в дубль из-за того, что он дал несогласованное с клубом интервью, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом», — сказал источник.

Также источник отметил, что Кривцов пропустит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», после чего его вернут в основную команду.

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» 14 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России первую строчку занимает петербургский «Зенит» имея в активе 17 очков. Московский «Локомотив» и «Краснодар» идут следом за клубом с берегов Невы, имея в активе по 15 баллов. Четвертое место занимает столичный «Спартак». Команда Деяна Станковича набрала после семи туров 14 баллов.

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