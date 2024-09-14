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Стало известно, кому Мичков посвятил дебютный гол за «Филадельфию»

Мичков посвятил первый гол за «Филадельфию» семье

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ФХР

Российский хоккеист Матвей Мичков посвятил дебютную шайбу за «Филадельфию» своей семье, передает «Чемпионат».

«Давно не было игрового тонуса. Мама с братом были на игре. Я хотел бы посвятить гол своей семье», — сказал Мичков.

В игре новичков «Филадельфия Флайерз» по буллитам уступила «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время встречи завершилась со счетом 3:3. Мичкову удалось отметиться одним точным броском.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11 место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

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