В МОК не стали комментировать обстоятельства дела Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут комментировать новость о том, что оправдывающее заключение по делу фигуристки Валиевой исчезло до суда, передает ТАСС

«Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство», — сказали в МОК.

Бывший директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) к делу спортсменки, провел эксперимент. Он установил, что таблетка действительно могла попасть в организм таким образом, как утверждает сторона Валиевой — через приготовленный ее дедушкой десерт. Это заключение могло бы стать весомым аргументом в пользу россиянки.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

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