Роналду впервые в сезоне не смог забить за «Аль-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду впервые в сезоне не смог забить за саудовский «Аль-Наср».

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Ахли».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром матча был россиянин Сергей Карасев.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на шестом месте, набрав пять очков. «Аль-Ахли» с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях.