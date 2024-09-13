Новичок «Спартака» назвал лучший клуб России

Новичок «Спартака», португальский защитник «Спартака» Рикарду Мангаш заявил, что решился на переход в команду, потому что она является лучшей в России. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Атмосфера на стадионе «Спартака» очень хорошая. Очень! Почему перешел в «Спартак»? Это самый лучший, самый большой клуб в России. «Зенит»? Не хочу говорить о других командах», — заявил Мангаш.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании защитника Мангаша. Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что его смущают приезжающие в РПЛ иностранцы.