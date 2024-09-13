Стало известно, когда Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может дебютировать за парижан в следующем официальном матче против «Бреста». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в социальной сети X.

По его информации, основной голкипер парижской команды Джанлуиджи Доннарума пропустил тренировку 13 сентября.

Игра против «Бреста» состоится в рамках четвертого тура чемпионата Франции 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Первый матч против сборной Вьетнама российские футболисты выиграли со счетом 3:0, но Сафонов на поле не появился. Вторая игра — с Таиландом — была отменена из-за тайфуна.

Ранее стало известно, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ».