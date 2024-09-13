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Дело Валиевой назвали заговором против российского спорта

Экс-биатлонист Васильев назвал дело Валиевой заговором против российского спорта

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил о заговоре против российского спорта, комментируя статью Associated Press, в которой указано, что руководство Международного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой. Его слова приводит РИА Новости.

«Теперь уже совершенно очевидно, что дело Камилы Валиевой — это заговор против российского спорта и российских спортсменов. И это дело, как говорится, шито белыми нитками. И скрыть такие вещи становится уже достаточно сложно», — заявил он.

Бывший директор WADA Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством к делу спортсменки, провел эксперимент и выяснил, что препарат действительно мог попасть в организм фигуристки случайно.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее в WADA ответили на информацию об исчезнувшем заключении, оправдывающем Валиеву.

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