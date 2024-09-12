Татьяна Навка запросила грант на 29,5 млн рублей на новое шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант в размере ₽29,5 млн на новое ледовое шоу «Вечера на хуторе». Об этом сообщает сайт Президентского фонда культурных инициатив.

Сообщается, что общая сумма на реализацию проекта составляет более ₽164 млн. Сроки — с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Цель проекта — «содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан через популяризацию и продвижение фигурного катания, спорта, великой русской культуры с помощью организации ледового шоу».

22 июля фигуристка Камила Валиева выступила в ее шоу «Руслан и Людмила» впервые после дисквалификации.

«Это был мой первый выход на лед за последние полгода... И это настоящее счастье! Это то, чего мне так долго не хватало! Так что жду вас снова!» — заявила Валиева.

Ранее оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.