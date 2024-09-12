Оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение научного эксперта, который согласился с версией российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что бывший директор WADA Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) к делу спортсменки, провел эксперимент. Он установил, что таблетка действительно могла попасть в организм таким образом, как утверждает сторона Валиевой — через приготовленный ее дедушкой десерт. Это заключение могло бы стать весомым аргументом в пользу россиянки.

Позже была опубликована переписка генерального директора WADA Оливье Ниггли с начальником департамента расследований Гюнтером Янгером, которая состоялась после того, как экс-глава вынес свое заключение.

«Так получилось, что Сожи сделал положительное заключение. Мы должны срочно прекратить это», — говорится в сообщении Ниггли.

В результате дело Валиевой рассматривалось в Спортивном арбитражном суде (CAS) без этого заключения.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в ненависти к спорту и сознательном приеме допинга.