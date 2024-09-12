Эксперт рассказал, кто победит в матче ЦСКА — «Зенит» в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что ЦСКА имеет шансы обыграть «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Сложно прогнозировать, ЦСКА по силам обыграть «Зенит» — у них очень мощная атака. К тому же, у них забивают не только нападающие, но и защитники. Плюс они будут играть дома. Не могу назвать фаворита в этом матче», — заявил Непомнящий.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Встреча между армейцами и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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