Дзюба стал игроком «Акрона»

Российский форвард Артем Дзюба стал футболистом тольяттинского «Акрона», передает пресс-служба клуба из Самарской области.

Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до июня 2025 года.

«Акрон» внес Дзюбу в заявку под 24-м номером.

12 августа журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба проходит медицинский осмотр, по итогам которого заключит соглашение с клубом из Тольятти до конца сезона. Форвард пополнит команду на правах свободного агента.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

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