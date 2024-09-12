В «Сочи» заявили, что Мелешин и Маслов просто так не получат место в составе

Футболистам московского «Спартака» Павлу Мелешину и Павлу Маслову никто не гарантирует место в составе «Сочи» в случае перехода игроков в команду. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил советник президента по развитию молодежного футбола сочинского клуба, известный тренер Александр Тарханов.

«В «Сочи» сейчас приличная конкуренция. Им просто так никто место в составе не отдаст. Но они мальчики талантливые, особенно Мелешин. Футболисты играли в Российской премьер-лиге и берутся под задачу: выход в РПЛ», — сказал Тарханов.

По словам специалиста, «Сочи» должен выступать в Премьер-лиге, и молодым спартаковцам этот переход пойдет на пользу, если они будут играть. Однако, подчеркнул Тарханов, им необходимо доказывать право на место в составе.

О возможном переходе Мелешина и Маслова из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды сообщил инсайдер Иван Карпов. В текущем сезоне Мелешин провел за красно-белых пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На счету Маслова три матча и один забитый мяч.

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