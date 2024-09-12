Малкина назвали недооцененным хоккеистом в НХЛ

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка заявил, что карьеру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина мало освещали, что сделало его недооцененным хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне кажется, журналисты просто не говорили о Малкине столько, сколько должны были. Он не получил столько известности, сколько заслуживал. Вот почему, на мой взгляд, его так недооценивают, почему люди не особо много говорят о нем», — заявил Ружичка.

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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