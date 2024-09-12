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Глушенков не поможет «Зениту» в матче с ЦСКА

Семак заявил, что Глушенков не поможет «Зениту» в матче с ЦСКА

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков не сможет помочь команде в матче против московского ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак пресс-службе команды.

«Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — сказал Семак.

ЦСКА и «Зенит» сразятся в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти) и обыграл «Пари НН» (3:0).

Ранее ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера.

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