«Локомотив» подписал вице-капитана сборной Мексики

Московский «Локомотив» объявил о подписании соглашения с мексиканским футболистом Сесаром Монтесом. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников» в группе «ВКонтакте».

«Наш клуб и испанская «Альмерия» договорились о трансфере центрального защитника. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до июня 2029 года», — указано в сообщении.

Футболист — чемпион и двукратный обладатель Кубка Мексики, вице-капитан сборной Мексики, двукратный победитель Золотого кубка КОНКАКАФ. 27-летний Монтес выступал за испанскую «Альмерию». За сборную Мексики защитник провел 48 встреч, в которых он забил один мяч.

Московский «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. На счету команды в национальном первенстве пять побед и два поражения за семь туров. Такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара», а лидирует в турнирной таблице РПЛ петербургский «Зенит», набравший 17 баллов.

Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде против «Оренбурга». Игра, которая пройдет в рамках восьмого тура РПЛ, состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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