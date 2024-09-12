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Игрок ЦСКА Роша заявил о хорошей дружбе с соперником из «Зенита»

Игрок ЦСКА Роша: Вендел мой хороший друг, мы с ним общаемся

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Александр Вильф/РИА Новости

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша признался, что хорошо дружит со своим соотечественником Венделом, который выступает в петербургском «Зените». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я знаю нескольких игроков «Зенита». Знаю Вендела, это мой хороший друг, мы с ним общаемся. Это будет замечательная и красивая игра. Надеюсь, мы одержим победу», — заявил Роша.

ЦСКА и «Зенит» сразятся в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Роша выступает за армейскую команду с 2022 года. Вендел играет с «Зените» с 2020 года.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). В турнирной таблице РПЛ команда идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера.

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