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Соболева обвинили в неготовности играть за «Зенит»

Тренер Хомуха обвинил Соболева в неготовности играть за «Зенит»

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ФК «Зенит»

Футбольный тренер Дмитрий Хомуха в интервью Legalbet заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев на данный момент не сможет помочь своей новой команде на поле.

По его словам, форвард находится в плохой форме и вряд ли выйдет на матч против столичного ЦСКА.

«Если Соболеву и дадут поиграть, то совсем небольшое количество времени. На эмоциях в первом матче он сможет спокойно сыграть минут 20. Сейчас он просто физически не готов играть в стартовом составе, к тому же у «Зенита» есть Кассьерра», — заявил Хомуха.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера.

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