Чемпион «Большого шлема» оценил выступление Дианы Шнайдер

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, во время своей профессиональный карьеры выигравший два турнира АТР в одиночном и 20 в парном разряде, где был шестой ракеткой мира, а также завоевавший два титула «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» похвалил Диану Шнайдер за выступление в текущем сезоне.

«У Шнайдер в этом году вообще очень хорошее выступление: серебряная медаль на Олимпиаде, лучший год в одиночке. Очень интересно смотреть и наблюдать за тем, как Диана прогрессирует», — подчеркнул Ольховский.

Шнайдер дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата США, уступив будущей финалистке американке Джессике Пегуле, выступавшей в Нью-Йорке в статусе шестой ракетки мира. В данный момент 20-летняя россиянка занимает 17-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она выиграла три титула в одиночном разряде, а также в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Выход в четвертый круг US Open стал для нее на данный момент лучшим выступлением на «шлемах».

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.