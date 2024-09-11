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Бывший теннисист рассказал, как Медведеву улучшить выход к сетке

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно увереннее играть с лета

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый в прошлом теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, финалист двух турниров «Большого шлема» в паре и двукратный чемпион «шлемов» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, как Медведеву улучшить выход к сетке сразу после подачи, чтобы иметь больше шансов в матчах с такими соперниками, как Янник Синнер.

«Нужно, наверное, увереннее играть с лета, чтобы выполнять этот элемент. Думаю, возможности у Даниила есть, команда знает, над чем работать, поэтому в следующие годы увидим, насколько в этом есть прогресс», — считает Ольховский.

Даниил Медведев потерпел поражение от Синнера, первой ракетки мира, в четвертьфинале Открытого чемпионата США, после чего итальянец выиграл турнир. Всего в этом сезоне Синнер трижды обыграл Медведева, включая пятисетовый финал Australian Open, в то время как россиянин выиграл у первого номера рейтинга в четвертьфинале Уимблдона, также в пяти партиях. Россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.

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