Усик заявил, что начал подготовку к реваншу с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал о начале подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри. Его слова передает Ready To Fight.

«Дальше мы едем в тренировочный кемп. Из последнего боя я многое узнал о Фьюри. Многие вещи, которые я увидел в бою, — я не видел их по телевизору», — сказал Усик.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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