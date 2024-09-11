Экс-футболист «Спартака» Веллитон извинился перед Акинфеевым

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон извинился перед голкипером столичного ЦСКА Игорем Акинфеевым за то, что в 2011 году нанес вратарю травмы, передает «Матч ТВ».

«Акинфеев — большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой. Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», — сказал Веллитон.

Веллитон столкнулся с Акинфеевым в матче чемпионата России. У голкипера был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки, в результате чего он пропустил около шести месяцев.

За «Спартак» бразилец выступал с 2007 по 2013 год и дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России (2009 и 2012). Всего за столичный клуб форвард отыграл 133 матча, забив 61 мяч. В сезоне-2009 бразилец выиграл бомбардирскую гонку чемпионата России, забив 21 мяч в 28 играх, а в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром с 19 голами в 25 играх.

Ранее Веллитон рассказал о расизме в чемпионате России.