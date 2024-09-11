КХЛ выплатит клубам рекордную сумму за прошлый сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит между клубами рекордные 1,18 млрд рублей за сезон-2024/25, передает сайт лиги.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ, беттинг-прав, выделенные лигой средства и отчисления от азартных игр.

Наибольшую сумму получит обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона магнитогорский «Металлург» — 106 млн рублей. Ярославский «Локомотив» получит 92 млн рублей, а петербургский СКА — 66 млн рублей.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом». «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В стартовом матче сезона команда из Ярославля обыграла «Металлург» со счетом 3:2 и выиграла Кубок Открытия.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, какой клуб КХЛ могли исключить из лиги.