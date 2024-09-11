Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму за прошлый сезон

КХЛ выплатит клубам рекордные 1,18 млрд рублей за прошлый сезон

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит между клубами рекордные 1,18 млрд рублей за сезон-2024/25, передает сайт лиги.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ, беттинг-прав, выделенные лигой средства и отчисления от азартных игр.

Наибольшую сумму получит обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона магнитогорский «Металлург» — 106 млн рублей. Ярославский «Локомотив» получит 92 млн рублей, а петербургский СКА — 66 млн рублей.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом». «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В стартовом матче сезона команда из Ярославля обыграла «Металлург» со счетом 3:2 и выиграла Кубок Открытия.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, какой клуб КХЛ могли исключить из лиги.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами