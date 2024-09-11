Патриарх Кирилл раскритиковал парижскую Олимпиаду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о прошедшей в Париже Олимпиаде, заявив, что сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, передает ТАСС.

«Репортажи с Олимпиады — это очень пессимистическая картинка. Она отражает падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации», — сказал Кирилл.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Олимпийских играх участвовали 15 спортсменов из России.

Ранее зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Игр.