В Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в МОК при новом руководителе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что не стоит ждать глобальных изменений при новом руководителе Международного олимпийского комитета (МОК), которого выберут в марте 2025 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас МОК — политический механизм. При новом руководителе глобально ничего не изменится. Что-то может произойти только тогда, когда там поймут, что пора реанимировать старый организм МОК, — заявил Свищев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.