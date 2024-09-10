Новичок «Спартака» заявил, что сразу согласился поехать в Россию

Новичок московского футбольного клуба «Спартак», португальский защитник Рикарду Мангаш признался, что сразу согласился отправиться в Россию, как узнал о предложении красно-белых. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше все было легко. Главное, что я хотел сюда. Про «Спартак» знал, что это самый большой клуб в России. У которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба», — заявил он.

Контракт с 26-летним футболистом, который играет на левом фланге обороны и атаки, подписан на два года.

Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее переход Антона Миранчука в «Сьон» назвали форс-мажором.