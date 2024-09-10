Стал известен лучший трансфер РПЛ 2024 года

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главным переходом летнего трансферного окна в России стала сделка между «Локомотивом» и «Зенитом» по Максиму Глушенкову.

По его словам, 24-летний полузащитник отлично стартовал в новой команде благодаря личным качествам.

«Да, это лучшее приобретение. Из того, что я видел, что умеет Глушенков делать — даже не то, что он умеет голы забивать. Это одно из главных, что должен делать игрок, но не главное. Он заряжен на удар, всегда ищет возможности, чтобы пробить.

Важно то, как он будет чувствовать себя дальше, какие у него возможности физические, скоростные — я пока не увидел. С мячом он тоже неплохо играет, неплохо бежит с мячом. А это тоже немаловажное значение. Так что парень перспективный, если он не остановится в развитии и прогрессе», — заявил Пономарев.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти) и обыграл «Пари НН» (3:0).

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