Валиева рассказала, чему ее научило фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, в подкасте «Go учиться» заявила, что фигурное катание учит всему и сразу с малых лет.

«Я уже с семи лет сама себе готовлю кушать. Сама доходила до школы, у меня мама уходила в восемь, приходила в пять, забирала меня с катка, и мы шли домой. Поэтому, в принципе, я была вот сама для себя, и все, в принципе, сама училась, и мне было даже в кайф», — заявила фигуристка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева заявила, что ей сложно общаться с людьми не из спортивной сферы.