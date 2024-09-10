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Роналду перечислил игроков, которые способны выиграть «Золотой мяч»

Роналду назвал игроков, которые способны выиграть «Золотой мяч»

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Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в разговоре с Рио Фердинандом на своем YouTube-канале перечислил футболистов, которые в ближайшие годы могут завоевать «Золотой мяч».

»Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет. Возможно, ещё Холанд и Беллингем», — заявил Роналду.

Фердинанд также добавил кандидатуру Винисиуса, а Роналду вспомнил Ламина Ямаля.

4 сентября журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году. Роналду и аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попали в этот список впервые с 2003 года.

Церемония вручения премии состоится 28 октября.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2023 году награду забрал Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Ранее Роналду заявил, что рекорды гонятся за ним.

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