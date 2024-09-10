WADA не будет оспаривать решение по допинговому делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать оправдание первой ракетки мира Янника Синнера. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В Спортивном арбитражном суде подтвердили, что WADA отказалось от подачи апелляции по оправданию теннисиста в допингом деле. Соответственно, спортсмен полностью оправдан.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

Ранее матч с Даниилом Медведевым на US Open назвали самым напряженным для Синнера