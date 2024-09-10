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Сычев назвал главную проблему «Локомотива»

Сычев заявил, что «Локомотиву» нужно укрепить состав

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и обладатель бронзовой медали чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России Дмитрий Сычев заявил, что «железнодорожникам» необходимо подписать новых сильных футболистов, чтобы повысить свою конкурентоспособность в чемпионате страны. Слова Сычева приводит Legalbet.

«Нынешние результаты «Локомотива» — это прежде всего хорошая тренерская работа (главным тренером команды является 40-летний Михаил Галактионов, который ранее работал в молодежной сборной России, грозненском «Ахмате» и «Пари Нижнем Новгороде». — «Газета.Ru»).

У них получилось создать боеспособный коллектив. Но чтобы бороться за самые высокие места, команде требуется усиление состава», — сказал Сычев.

Бывший нападающий сборной России подчеркнул, что «Локомотив» испытал трудности в матче с «Краснодаром», у которого есть сильные легионеры и который борется за первое место в таблице («железнодорожники» проиграли на своем поле со счетом 0:3).

«Поэтому «Локомотиву» нужно укреплять состав», — сказал Сычев.

По итогам семи туров чемпионата России «Локомотив» набрал 15 очков и идет на третьем месте, уступая «Краснодару» и петербургскому «Зениту».

Ранее российский футболист получил самую высокую зарплату за границей.

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