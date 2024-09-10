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Аршавин сомневается в том, что болельщики «Зенита» примут Соболева

Аршавин: болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что болельщики сине-бело-голубых вряд ли примут новичка команды Александра Соболева, передает «Матч ТВ».

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените». Потом он играл в «Спартаке» и возвращался», — сказал Аршавин.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». 8 сентября форвард дебютировал за команду в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3) и не отметился результативными действиями.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее поведение Соболева в «Зените» назвали положительным.

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