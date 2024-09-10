Италия одержала вторую победу подряд в Лиге Наций

На стадионе «Йожеф Божик» в Будапеште состоялся матч второго тура Лиги наций УЕФА дивизиона A между сборными Израиля и Италии. Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2:1.

В первом тайме счет удалось открыть полузащитнику «Интера» Давиду Фраттези на 38-й минуте. Удвоил преимущество форвард «Фиорентины» Мойзе Кен на 62-й минуте. В конце встречи один гол удалось отыграть усилиями хавбека «Ференцвароша» Мохаммада Абу-Фани на 90-й минуте.

На данный момент сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы 2, набрав шесть очков.

В следующем матче итальянцы встретятся с командой Бельгии в рамках третьего тура Лиги Наций. Встреча на стадионе «Олимпико» в городе Рим состоится 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Израильтяне в следующем матче сыграют с Францией. Матч также пройдет на стадионе «Йожеф Божик» и состоится в то же время, что и игра итальянцев.

6 сентября в матче первого тура Лиги Наций Италия обыграла Францию со счетом 3:1.

Италия занимает десятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Израиль располагается на 78-й строчке.

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