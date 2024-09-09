Стало известно, когда Миранчук может дебютировать за «Сьон»

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может дебютировать за новый клуб 13 сентября в матче кубка страны против «Ювентус Цюрих». Об этом сообщает Sport24.

«Сейчас готовится его виза. Если Миранчук будет готов, то уже дебютирует в ближайшем матче, 13 сентября», — заявили в клубе.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.