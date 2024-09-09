Петрова: у Синнера есть уверенность, что он может обыграть любого

Итальянский теннисист Янник Синнер проводит лучший сезон в карьере. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Действительно, это лучший сезон в его карьере. У него есть внутренняя уверенность, что он может обыграть любого. Все связано с тем, что он провел огромную подготовительную работу. Они с командой очень грамотно стали развивать его игру. У него был великолепный оборонительный теннис — надежный, стабильный. А теперь он к этому добавил агрессию и быстрые передвижения.

В целом, у него потрясающее чувство мяча: он классно принимает, может спокойно сыграть у сетки, может действовать из углов и добавлять мячу ускорение. Разнообразием, уверенностью и физикой он всех и обыгрывает. В нужный момент он может что-то изменить, добавить в скорости. И, конечно, он очень выносливый. Синнер старается затратить как можно меньше энергии, цепляется за каждый розыгрыш и не дает никаких шансов сопернику», — констатировала Петрова.

В финале завершившегося Открытого чемпионата США представитель Италии оказался сильнее американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5. По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде).

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Петрова не увидела сенсации в победе белоруски Соболенко на US Open.