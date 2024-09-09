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Переход в «Сьон» назвали экзаменом для Антона Миранчука

Экс-селекционер «Локо» Баранник: Антон Миранчук может заявить о себе в Европе

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Meng Dingbo/Global Look Press

Переход в швейцарский «Сьон» может позволить бывшему полузащитнику московского «Локомотива» Антону Миранчуку заявить о себе в Европе. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший селекционер «железнодорожников» и петербургскго «Зенита» Дмитрий Баранник.

По его словам, лишь со временем будет ясно, является это шагом вперед или назад для Миранчука. Баранник напомнил, что «Сьон» не относится к числу ведущих европейских клубов, и если футболист не сможет там себя проявить, возможно, это будет к лучшему.

«Он игрок неплохой, но и в лучшие годы он не был лидером «Локомотива». Миранчук не играл там решающую роль. Уезжая в европейскую команду, ты должен становиться лидером клуба. Для него это будет большой экзамен», — считает эксперт.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее юрист Прокопец рассказал, что в «Сьоне» были удивлены возможностью подписать Миранчука.

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