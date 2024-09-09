Футболист «Динамо» рассказал, планирует ли менять команду

Вратарь и воспитанник московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что не планирует менять команду. Слова голкипера приводит «Советский спорт».

«В России для меня существует только «Динамо», — заявил Лещук.

Ранее он поделился мнением о новичке бело-голубых Артуре Гомесе.

«Хороший, техничный футболист, у него поставленный удар», — сказал он.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) для победы «Динамо» хватило бы ничьей, однако подопечные Марцела Лички проиграли «быкам» и золотые медали в шестой раз подряд достались «Зениту», «Краснодар» стал вторым, «Динамо» замкнуло тройку лучших.

Ранее воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА.