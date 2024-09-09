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Экс третья ракетка мира: Соболенко очень достойно показывает себя весь сезон

Теннисистка Петрова не увидела сенсации в победе белоруски Соболенко на US Open

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Mike Frey-Imagn Images/Reuters

Победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США (US Open) в женском одиночном разряде является не сенсацией, а логичным продолжением очень хорошего сезона. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Никакой сенсации тут не вижу. Победительница Австралии, победительница «Большого шлема» этого сезона на быстром покрытии. Арина очень достойно себя показывает весь сезон, обыгрывает топовых игроков, выигрывает титулы. На харде, когда она находится в хорошем расположении духа, ей мало кто может противостоять. Тем более, когда первая ракетка мира вылетела, стало понятно, кто фаворит. Молодец, я за нее рада. Теперь надо постараться зацепиться за Итоговый турнир», — сказала Петрова.

Соболенко в финале победила шестую ракетку турнира американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Соболенко в третий раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. На Уимблдоне и «Ролан Гаррос» наивысшим достижением Соболенко является выход в 1/2 финала.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open.

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