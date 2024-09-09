Бывший футболист РПЛ рассказал, каких успехов добьется Миранчук в Швейцарии

Бывший нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина заявил, что новичок «Сьона» россиянин Антон Миранчук станет одним из главных футболистов в чемпионате Швейцарии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Антон хотел почувствовать европейский уровень, поэтому перешел. Он сильный футболист, думаю, станет звездой чемпионата Швейцарии. Однако мне кажется, что российский чемпионат сильнее», — заявил Гузина.

9 сентября Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном». Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее была названа причина, по которой Миранчук отказал «Зениту».