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Российский спортсмен сравнил Паралимпиады в Париже и Токио

Паралимпиец Чуркин: в Париже понравилось больше, чем в Токио

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Валерий Мельников/РИА Новости

Российский паралимпиец Алексей Чуркин заявил, что Паралимпиада-2024 в Париже понравилась ему больше, чем Игры в Токио. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понравилось в Париже даже больше, чем в Токио, — более расслабленная атмосфера. Выходишь в сектор — эмоции нахлестывают», — заявил Чуркин.

8 сентября в столице Франции завершились летние Паралимпийские игры — 2024.

Официальная церемония закрытия соревнований прошла на стадионе «Стад де Франс». Пропустившие церемонию открытия спортсмены из России были приглашены на мероприятие.

Всего на Паралимпиаду были допущены 88 российских спортсменов, имевших нейтральный статус. Россияне участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.

Российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. Сборная России заняла восьмое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее президент ПКР оценил выступление российских паралимпийцев в Париже.

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